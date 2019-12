Sardine: “Serve coraggio, siamo vicini ai politici che si battono contro l’Omotransfobia”

C’era anche un esponente nazionale delle Sardine, giorni fa, nella sala Refettorio della Camera dei Deputati, all’incontro pubblico in cui si è parlato della proposta di legge contro l’omotransfobia in discussione presso la Commissione Giustizia, a firma Alessandeo Zan, da noi intervistato poche settimane fa.

Un incontro in cui sono intervenuti Nicola Zingaretti, presidente PD, le senatrici Monica Cirinnà e Alessandra Maiorino, Laura Boldrini, Franco Grillini e Gabriele Piazzoni, presidente Arcigay. La politica italiana, dopo decenni di tentativi andati a vuoto, parrebbe aver finalmente preso di petto l’argomento ‘omotransfobia’, autentica piaga sociale che coinvolge ogni giorno decine, se non centinaia di cittadini.

Ebbene proprio le Sardine, tramite la propria pagina ufficiale Facebook che coinvolge quasi 250.000 iscritti, hanno voluto sposare questa battaglia, applaudendo quei politici che almeno parole sembrerebbero aver finalmente deciso di dare un freno alla violenza verbale e fisica.

Non tutte le parole sono di immediata comprensione, eppure rispecchiano la realtà. La violenza di genere esiste. È compito della Politica misurarsi con la complessità del reale.

In queste settimane le piazze si sono riempite di sardine desiderose di soffiare parole di pacificazione su un clima scuro di odio e violenza. Siamo senza bandiere, ma non senza opinioni: le sardine sono contro la violenza, lo sono sempre state. In particolare contro quella che si scatena con intenti discriminatori. Per questo siamo vicini ai Politici che hanno il coraggio di battersi per l’uguaglianza e la giustizia sociale e che proprio in queste ore si stanno battendo per portare in Parlamento il tema della violenza omotransfobica.

Ci sono tante forme di violenza contro cui battersi, inclusa quella digitale che sperimentiamo ogni giorno in prima persona.

Ogni segnale di attenzione e cura di questi temi da parte della Politica è indice di maturità e civiltà.