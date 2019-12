Sark è l’ultima Isola britannica ad aver legalizzato il matrimonio egualitario

Sark è una piccolissoma isola nel canale della Manica, ha meno di 500 abitanti, un’unica parrocchia e fino al 2007 è stato l’ultimo Stato feudale d’Europa.

Ebbene Sark è ufficialmente diventato l’ultimo luogo di tutte le Isole britanniche ad aver ufficializzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La legge è stata infatti approvata ed entrerà in vigore nel mese di febbraio del 2020. Guernsey, altra isola nella Manica, aveva legalizzato il matrimonio egualitario nel 2017, così come Jersey e Alderney, sempre isole del Canale, che lo hanno legalizzato nel 2018.

Il presidente del Comitato politico e finanziario di Sark, Sam Le Trobe Bateman, ha dichiarato che simile decisione porterà anche benefici turistici.

Sark è il luogo perfetto per un matrimonio. Aprirlo alle coppie dello stesso sesso è fantastico per loro e fantastico per noi. Più persone portiamo qui, meglio è.