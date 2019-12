Sassari, proprietario del locale accusato di omofobia a processo: ha scritto ‘gay’ sulla targa di un avvocato

Marcello Mannu è il proprietario del locale Enjoy di Sassari. A settembre di quest’anno, Simone Sanna e il suo fidanzato erano in questo locale a bere un drink come tutti, quando si sono scambiati un bacio. Da qui sono partite le minacce da parte di un altro cliente. La scena è stata vista da tutti i presenti, anche dal personale. Ma nessuno ha fatto nulla. Compreso Marcello Mannu.

Lo stesso Marcello Mannu che aveva detto ai due ragazzi di stare attenti a fare certe effusioni in pubblico, e che in un locale ci si deve comportare bene. Lo stesso Marcello Mannu che aveva detto di essere gay lui stesso. Lo stesso Marcello Mannu che qualche giorno fa ha inciso la parola “gay” sulla targa in ottone dell’avvocato Roberto Risi, il quale ha lo studio proprio davanti il tribunale, in via Roma a Sassari. Il 27enne è stato riconosciuto dalle telecamere di video-sorveglianza. E il 12 aprile dovrà difendersi in tribunale, poiché l’avvocato lo ha denunciato.

La difesa di Mannu dopo l’aggressione omofoba di Sassari

All’epoca dell’aggressione omofoba all’Enjoy di Sassari, il proprietario aveva detto di essere un “locale gay-friendly“, quasi per escludere lo spiacevole episodio capitato alla giovane coppia. Ma non solo. Perché dopo la minaccia dell’aggressore:

andate fuori a fare queste cose che alla mia ragazza fate schifo. Io non ho niente contro i froci ma dovete andarvene altrimenti vi taglio la gola.

lo stesso Mannu aveva avvisato i due ragazzi:

In un locale pubblico bisogna sapersi comportare bene. […] Se ognuno fa quello che vuole sarebbe un bordello. Poi per le cose intime ognuno a casa sua o in hotel o in macchina o al massimo ti chiudi in bagno.

Per poi accusare Simone e il fidanzato, fino a dire che le loro effusioni erano troppo spinte:

La coppia stava esagerando. Diversi altri avventori erano giustamente infastiditi e uno di questi li ha ripresi, forse in maniera pesante.

Ora aspettiamo una sua nuova dichiarazione.