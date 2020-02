Spedizione squadrista contro due ragazze trans: violenza transfobica a Sassari, il video

Dovrebbe essere successo il mese scorso, in via Roma, a Sassari. Due ragazze trans stavano semplicemente parlando in un locale gay-friendly quando un gruppo di 10 persone le ha aggredite con una furia inaudita. Nessuna provocazione, nessuna lite.Solo una violenza omofoba, in 10 contro 2.

Nel video girato da un testimone, si vede come il branco omofobo si accanisce contro le vittime, lanciando sedie e prendendole a pugni. L’aggressione si è conclusa con la fuga delle due ragazze trans, mentre il gestore del locale cercava di bloccare gli omofobi. Secondo la pagina LGBT “I’m Gay-Trans, Any Problem?“, sembra che questo locale sia già stato teatro di un’altra aggressione omofoba in passato.

L’episodio è stato denunciato alle Forze dell’Ordine, e il video sarà una prova schiacciante per evidenziare la gravita dell’aggressione e l’identificazione dei dieci responsabili.

Il video dell’aggressione omofoba alle due ragazze trans