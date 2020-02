Scuola issa la bandiera arcobaleno per sostenere la comunità LGBT

Una scuola scozzese ha issato al suo ingresso la bandiera rainbow per mostrare il proprio sostegno alla comunità LGBTQ. La Willowbank School, a Kilmarnock, ha preso questa decisione a fine gennaio, in modo da appoggiare la nostra comunità nel corso del Pride Month, che nel Regno Unito cade di febbraio.

Anche per questo motivo la bandiera continuerà a sventolare fino al 28 del mese, data in cui in Scozia si celebra il Purple Day, giornata nazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Secondo quanto riportato dal Daily Record, la scuola ha issato la bandiera rainbow per anni, senza che nessuno al di fuori della contea se ne rendesse conto. A confermarlo è stato la preside Tracy Smallwood: “Sventoliamo la bandiera arcobaleno per celebrare il Mese della storia LGBT. L’abbiamo issata venerdì 31 gennaio e lì rimarrà fino al 28 febbraio, quando celebreremo il Purple Day. Tutto questo fa parte del nostro curriculum scolastico da diversi anni, abbiamo conquistato anche il premio LGBT Youth Scotland“.

Il consigliere del partito laburista Barry Douglas ha dichiarato: “Sono orgoglioso della decisione della Willowbank di sventolare ancora una volta la bandiera dell’orgoglio a sostegno del mese storico LGBT. La bandiera arcobaleno rappresenta l’uguaglianza e l’individualità, oltre al suo ruolo di simbolo del supporto LGBT.”