Senza una casa, senza una famiglia durante la pandemia: la storia di Laura, ragazza trans cacciata di casa

Con la pandemia di Covid 19, il futuro di questa ragazza trans è ancora più incerto. Non ha congiunti da andare a trovare, non ha risparmi per far fronte alla mancanza di lavoro. Dopo esserne andata di casa, o meglio essere stata cacciata, ha trovato una stanza grazie a un’associazione LGBT, assieme ad altre due ragazze. Nel tempo queste tre persone sono diventate come una famiglia. Ma Laura, da due mesi, con il lockdown, è tornata sola. Le due ragazze sono tornate a casa, come da disposizioni. Lei, una casa non ce l’ha.

Ma si possono definire madre e padre, degli esseri che ripudiano la figlia perché nata in un corpo diverso? Si possono considerare genitori, se non cercano almeno di capire una figlia che soffre per non essere veramente sé stessa? Si può definire fratello un essere che invece di aiutare la sorella, la picchia e la offende continuamente?