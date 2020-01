Sex Education, Ncuti Gatwa confessa: “Ero un senzatetto prima di girare la serie”

Da poco sbarcata su Netflix con una deliziosa seconda stagione, la serie britannica Sex Education abbraccia anche la comunità LGBT grazie a uno dei suoi personaggi principali. L’esuberante Eric Effiong, interpretato dal 27enne Ncuti Gatwa, che ha confessato a The Big Issue come la serie creata da Laurie Nunn gli abbia cambiato la vita. Letteralmente.

Cresciuto in Scozia da genitori ruandesi, Ncuti ha rivelato alla rivista, realizzata e venduta dai senzatetto che possono trattenere i soldi delle vendite per tirare avanti, che prima del boom di Sex Education anche lui ha vissuto in strada.

Lavoravo costantemente, ma era per me impossibile sopravvivere a Londra. Perché era troppo costosa. Non riuscivo a gestire tutto, dal punto di vista finanziario. Avrei dovuto trasferirmi in un altro posto, non l’ho fatto e così sono rimasto senza un soldo. Per cinque mesi prima di finire sul set di Sex Education ho dormito sui divani dei miei amici, perché non avevo una casa. Ero un senzatetto. L’unica cosa che mi ha impedito di dormire strada era il fatto che avessi degli amici.

Prima di esplodere come attore, Gatwa ha trovato lavoro da Harrods, a vendere profumi. Di giorno vestito di tutto punto, e di notte al telefono con amici per cercare un divano dove dormire. Per riuscire a fare i provini di Sex Education, Ncuti ha dovuto chiedere del denaro ad un amico, in modo da poter ricaricare la sua Oyster. Un provino, come detto, che gli ha cambiato l’esistenza. Gatwa, grazie al ruolo di Eric, è stato candidato a due Mtv Movie Award.

Ogni giorno ricevo messaggi da persone LGBT da tutto il mondo. Dicono come lo show li abbia aiutati, o come il personaggio li abbia aiutati perché è illegale essere gay da dove vengono. Ci sono adolescenti che sono scappati da casa, ricevo molti messaggi da persone sfortunate che stanno lottando con la loro sessualità. Sono così felice che lo spettacolo sia lì a dar loro forza.

https://www.instagram.com/p/B6lWVG1FTnh/