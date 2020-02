The Sims: 20 anni fa inizia una rivoluzione LGBTQ nel videogioco

Quando a febbraio del 2000 (venti anni fa) Electronic Arts pubblicò il videogioco The Sims di Maxis le sue aspettative erano moderate. E scrivere “moderate” è un eufemismo: Electronic Arts pensava che nessuno ci avrebbe mai giocato, e per questo il creatore della serie Will Wright aveva faticato a far proseguire il progetto. Invece The Sims fu immediatamente un grandissimo successo, diventando nel 2002 il più venduto videogioco per PC al mondo (tuttora è la serie più venduta su computer) e definendosi come un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+ grazie alla possibilità di sviluppare relazioni tra personaggi dello stesso genere.

Anzi, The Sims divenne un punto di riferimento per tutti. Già nei primi anni della serie, più del 50% di chi ci giocava si identificava come donna, una percentuale oggi comune in molti generi di videogiochi ma all’epoca considerata insolita. Per quanto la popolazione non maschile avesse fatto parte del mondo dei videogiochi sin dall’inizio (sia sviluppando sia giocando) era stata progressivamente allontanata o almeno ignorata da un marketing e da una comunità sempre più maschili e machisti. The Sims era uno dei primi videogiochi di grande successo ad accogliere di nuovo il mondo LGBTQ+, le videogiocatrici e chi semplicemente cercava un’esperienza diversa dai soliti simulatori di genocidio. Uno dei primi videogiochi nuovamente pensati per le persone, e non per i videogiocatori.