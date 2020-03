Singapore, l’omosessualità maschile resta illegale: la decisione dell’Alta Corte

Ancora oggi a Singapore l’attività sessuale tra maschi è illegale e punita dalla legge fino a due anni di carcere. Il codice penale che criminalizza gli atti omosessuali è stato adottato interamente nel 1956 da quello precedente vigente durante il dominio coloniale inglese, e tale rimarrà. Purtroppo.

L’Alta Corte di Singapore ha infatti respinto il ricorso presentato da un medico in pensione, un DJ e un avvocato per i diritti LGBT, che sottolineavano l’incostituzionalità del codice penale. Ieri, tutti e tre i ricorsi sono stati respinti.

“L’Alta Corte respinge tutte e tre le domande”, ha dichiarato il giudice See Kee Oon. “L’attuale legge rimane importante nel riflettere l’opinione pubblica e le credenze popolari”. Il giudice ha poi sottolineato come la legge contro i gay venga raramente applicata, ma la sua presenza sarebbe necessaria, “allo scopo di salvaguardare la moralità pubblica, mostrando la disapprovazione morale della società nei confronti degli atti omosessuali maschili”.

Bryan Choong, uno dei 3 uomini che hanno contestato la legge, si è giustamente detto deluso, rimarcando come questa decisione “echeggerà in modo dannoso in tutta l’Asia, dove milioni di persone vengono criminalizzate semplicemente a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere”.

“Rifiutando di eliminare questa legge arcaica e discriminatoria, la Corte ha ribadito che tutti gli omosessuali a Singapore sono effettivamente criminali non arrestati”, ha dichiarato Téa Braun, direttore dell’Umanity Dignity Trust (HDT). “Questa decisione è estremamente deludente per i querelanti e per la più ampia comunità LGBT di Singapore, che sperava fortemente che nuove prove presentate alla Corte avrebbero chiarito come queste leggi draconiane non possano resistere al controllo costituzionale adeguato”.