La storia di 2 gemelli FtM: dalla nascita alla transizione, sempre insieme

Fabian e Angel sono due ragazzi. Due fratelli gemelli FtM. Sono nati con un corpo in cui che non si riconoscevano. Nati in un corpo femminile, sin da bambini capivano che c’era qualcosa in loro che non li faceva sentire a proprio agio. Un disagio ampliato anche dagli amici di scuola. I maschi non li volevano, perché erano delle femmine e a quell’età si preferisce stare con coetanei dello stesso sesso.

Con l’avanzare dell’età, le cose non cambiano, perché le ragazze pensavano che Fabian e Angel fossero lesbiche, per il modo in cui si comportavano. Una discriminazione da entrambe le parti.

E per questo morivo, i due gemelli FtM sono cresciuti insieme ma da soli, sapendo di non essere sé stessi al 100%, ma non sapendo nemmeno come fare per risolvere questo disagio. Si sono aiuti l’un con l’altro e facevano veramente tutto insieme, dal giocare (con giocattoli “da maschi”) al parlare e al crescere. E all’indossare abiti maschili, unico modo per essere un po’ più a proprio agio.

La scoperta della disforia di genere per i due gemelli FtM

Angel e Fabian aveva 21 anni quando hanno capito di essere FtM. Ovvero Female to Male. Angel, avuta questa supposizione, chiamò immediatamente Fabian. Solo in quel momento, tutto divenne più chiaro.