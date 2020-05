La storia di Rina, bambina trans di 9 anni che ha aiutato altre persone transgender a essere sé stesse

E questo, per una persona transgender, in molti casi non è scontato.

Tuti insieme sono andati a 3 gay pride. La nonna ha voluto andare a manifestare contro il ministro dell’istruzione israeliano, il quale aveva affermato di supportare le terapie di conversione. Ora, hanno voluto raccontare la loro esperienza per aiutare anche gli altri genitori di figli transgender, perché nessuno sa come gestire una situazione così complessa senza l’aiuto di esperti.

La maggiore informazione porta le persone transgender al coming out

L’informazione è necessaria. Le campagne nelle scuole o i convegni sono importantissimi, perché a spingere così tante persone a uscire come transessuali è stata proprio la voglia di parlare di questo tema. A confermarlo è la dottoressa Ilana Berger, una psicoterapeuta:

I genitori sono esposti a maggiori informazioni tramite i media. Quando il figlio o la figlia esprimono ostinatamente e persistentemente angoscia riguardo il loro genere, suona una campana diversa per i genitori.

La maggiore discussione ha portato molte persone a interessarsi al tema, e a trattarlo senza pregiudizi, migliorandone quindi anche la percezione. Basti pensare che la clinica specializzata di Tel Aviv nel 2013, anno di apertura, aveva in cura 3 bambini transgender. Ora, i bambini e adolescenti trans sono 200, con una media di 85 ogni anno.