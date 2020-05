Storie LGBT ai tempi del COVID-19: Infrangere il Silenzio a pochi giorni dalla Giornata contro l’Omofobia

Con la Giornata mondiale contro l’omotransfobia del 17 maggio ormai prossima, All Out ha ampliato la pagina “Voci dal silenzio: storie arcobaleno ai tempi del Coronavirus al resto del mondo, raccogliendo storie di speranza, paura, perdita e coraggio.

Dal giovane intrappolato in casa insieme ai genitori omofobi all’uomo gay in lutto per il marito deceduto con il Covid-19, fino alla donna lesbica separata da colei che ama per le restrizioni del lockdown. Buona lettura.

David, New York City, USA

Io e mio marito William siamo stati insieme 21 anni e ufficialmente sposati per 8. Era molto preoccupato per questo virus e temeva di prenderlo. Un giorno non si sentiva bene e ha chiamato il suo medico che gli ha detto di fare il test per il COVID-19. William è andato al Pronto Soccorso locale per farsi fare il test e ha aspettato, dopo 8 giorni ancora nessun risultato.

Martedì 7 aprile è iniziato come un giorno qualsiasi, ma poco dopo le 13 William ha avuto un infarto ed è morto. Il medico legale ci ha messo un giorno e mezzo per avere i risultati e si è scoperto che William aveva il virus. Il COVID-19, il suo diabete, l’alta pressione sanguigna e lo stress si sono rivelati una combinazione mortale. Ora sono solo e mi sono autoisolato, tra le famiglie di entrambi e gli amici non so come riuscirò a superare tutto questo.

Lizzy, Aguascalientes, Messico

Il COVID-19 ha influenzato me e il mio partner nei nostri piani del 202o. Stavamo pensando di fare tutti i passi necessari per il suo cambio di sesso, dato che per tutta la vita si è sentito a disagio. L’anno scorso si è finalmente accettato completamente come uomo e dopo diversi sforzi e terapie è stato incoraggiato a fare quello che voleva fare da una vita.