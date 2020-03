Le street artist Lediesis ci raccontano la loro arte come omaggio a tutte le donne

Lediesis, anonima coppia di street artist, ci ha raccontato cosa significa per la street art e in particolare la loro decisione di abbellire le città con le immagini di figure femminili, famose e non, che ammiccano al passante.

Lediesis: un nome che è omaggio a tutte le grandi signore

Ecco cosa ci hanno raccontato.

Come avete deciso e da dove deriva il nome lediesis?

L’idea delle Superwomen è nata quasi per scherzo durante la visita all’Arte Fiera a Bologna, a gennaio dello scorso anno. La scelta del nome che usa l’hashtag gioca sia sul linguaggio social sia su quello musicale, il diesis è un’alterazione della nota di base. Inoltre già nel pronunciare Lediesis (ladies) è chiaro che si vuole rendere omaggio a delle grandi signore, ma anche a tutte sisters, le sorelle. Pensa quante sfumature in una sola parola!!!

Avete deciso di restare anonimi/e: nessuno conosce il vostro volto, i vostri nomi, il vostro genere. Perché avete scelto questa segretezza?

In realtà abbiamo detto che siamo due donne, ma preferiamo restare anonime proprio perché in un mondo in cui grazie ai social tutti conoscono tutto di tutti, per noi l’invisibilità è un superpotere.

Com’è nata l’idea di dedicare la vostra street art alle supereroine?

Abbiamo fatto la prima incursione a Firenze, città capofila della street art italiana, in occasione dell’8 marzo attaccando 8 donne in altrettante finestre cieche del centro storico. E’ un omaggio alle donne e come un momento di riflessione per tutti. Sinceramente non ci aspettavamo il successo mediatico che abbiamo avuto. Questo ci ha incoraggiato per uscire con altrettante icone a Roma dove abbiamo disseminato di donne il Ghetto e Trastevere. Da Anna Magnani alla Sora Lella. Da Eva Kant a Barbie.

Scegliamo in base alle vibrazioni che ci procurano i soggetti. Le eroine disegnate hanno lasciato in eredità esempi e pensieri che è giusto condividere, ricordare, omaggiare. Tutte hanno la S di superman sul petto per giocare sul ribaltamento dei ruoli e tutte fanno l’occhiolino.

L’occhiolino dei personaggi non è un caso, vuole creare un rapporto con chi guarda. Ma che tipo di rapporto? Qual è il messaggio?

L’occhiolino delle Superwomen per noi rappresenta un gesto di complicità con chi le guarda, come per dirgli “anche tu sei come me, anche tu hai i superpoteri!”