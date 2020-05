Tbilisi, donna trans si dà fuoco per denunciare l’immobilismo del Governo nei confronti della comunità

Una donna trans si è data fuoco in piazza a Tbilisi, capitale della Georgia, per protestare contro il trattamento ricevuto dalle persone transgender durante la pandemia da coronavirus. Madona Kiparoidze è arrivata a compiere il gesto estremo davanti al municipio della capitale, giovedì 30 aprile. È stata subito raggiunta dalla polizia, secondo quanto riportato da Planet Transgender, che ha spento le fiamme e successivamente l’ha arrestata.

Dopo essere stata bloccata ha gridato: “Sono una donna transgender e mi sto dando fuoco perché lo stato georgiano non si interessa a me”. Successivamente è stata portata in ospedale, e fortunatamente non ha riportato ferite letali. Tamaz Sozashvili, il co-fondatore di Tbilisi Pride, ha scritto su Twitter: “Oggi una donna trans ha cercato di suicidarsi di fronte al Municipio di Tbilisi per protestare contro l’immobilismo e l’ignoranza del governo georgiano nei confronti della comunità transgender durante la crisi da Covid-19. Le persone trans sono tra i gruppi più vulnerabili in Georgia.”

La Georgia consente alle persone trans di cambiare il proprio genere legale solo dopo aver subito un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. Il 26 settembre 2017 il parlamento ha approvato un emendamento costituzionale per rendere il matrimonio unicamente tra “un uomo e una donna”. L’estate scorsa, il Pride di Tbilisi è stato cancellato a causa delle minacce di violenza da parte dell’estrema destra. Anche la Chiesa ortodossa georgiana aveva chiesto al governo di cancellare il Pride, perché a suo dire “totalmente inaccettabile”, a tal punto da provocare “disordine e scontri”. Aggiungendo: “Lo stile di vita in cui le persone LGBT + sono impegnate è il peccato di sodoma e quindi contraddice sia la fede cristiana che gli insegnamenti delle religioni tradizionali e dei valori morali”.

Today, trans woman tried to commit a sucide in front of #Tbilisi City Hall to protest @GovernmentGeo‘s immobility and ignorance towards them during #Covid19 crisis.

Trans people are among most vulnerable groups in #Georgia