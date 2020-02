L’iraniano-tedesco Futur Drei (No Hard Feelings) vince il 34esimo Teddy Award alla Berlinale

Il 34esimo Teddy Award, tradizionalmente il più importante premio cinematografico lgbt del globo, è andato a una commedia iraniano-tedesca, Futur Drei (No Hard Feelings) di Faraz Shariat, presentato nella sezione Panorama della 70esima Berlinale.

Una storia d’amicizia contemporanea tra due fratelli rifugiati, Banafshe e Amon, e un ragazzo tedesco-iraniano, Parvis, la cui vita ruota attorno ai rave, agli appuntamenti su Grindr e alla cultura pop. È stato premiato durante l’agile cerimonia di chiusura al Volksbühne Berlin condotta con disinvoltura da Annie Heger.

Gli altri premi sono andati a Rizi (Giorni) di un veterano del cinema gay, ultimamente un po’ eclissato, il grande regista malese Tsai Ming-Liang, vincitore del Premio Speciale della Giuria con una love story sui generis tra un massaggiatore e un cliente;

Si c’était de l’amour (If it were love) di Patric Chiha, miglior documentario; Playback. Ensayo de una despedida di Agustina Comedi miglior cortometraggio.