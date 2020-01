Tel Aviv, tutti in piazza contro il ministro omofobo

Stanchi di Rafi Peretz, e delle sue dichiarazioni vergognosamente omofobe. Migliaia di studenti sono scesi in piazza a Tel Aviv, Israele, per chiedere le dimissioni dell’attuale ministro dell’Istruzione ex ufficiale militare ed ex insegnante che dopo aver abbracciato le cosiddette teorie riparative, mesi or sono, ha nell’ultima settimana sottolineato come i suoi figli siano eterosessuali, perché cresciuti in un ‘ambiente sano e naturale’.

Apriti cielo. Padre di 12 figli, Peretz è anche un rabbino, nonché guida del partito religioso nazionalista Focolare Ebraico. “I miei figli stanno costruendo le loro famiglie secondo i valori ebraici. Per chi vive secondo la Torah, una famiglia normale è quella composta da un uomo e una donna“, ha detto il ministro pochi giorni fa, rianimando una protesta che nei suoi confronti non si ra mai realmente fermata.

Amir Ohana, ministro della Giustizia nonché primo esponente apertamente gay di un governo israeliano, l’ha criticato duramente definendolo “riprovevole, arretrato e sbagliato“, con le strade di Tel Aviv invase da migliaia di giovani, come riportato dal The Times of Israel. L’organizzatrice Hila Koren, 16 anni appena, ha dichiarato: “Ministri e politici che dovrebbero guidare il Paese, che dovrebbero rappresentare tutte le varie comunità e i diversi orientamenti sessuali, non possono venire e dire ciò che è normale, loro non possono venire a calpestare intere comunità, persone con sentimenti e pensieri. “