Attacchi omotransfobici contro il videogioco The Last of Us 2

Un “leak,” cioè una fuga di notizie, ha rivelato la trama di The Last of Us 2, il prossimo videogioco dello studio americano Naughty Dog, parte di Sony. E le tematiche LGBTQ+ del gioco, tornate in primo piano grazie alle informazioni trapelata, hanno fatto nuovamente emergere il mai completamente sopito scontento di un’utenza sessista e omofoba che non vorrebbe veder mischiati videogiochi e “politica.” Come se si potesse raccontare una qualsiasi storia in modo “apolitico” e come se l’esistenza stessa di personaggi LGBTQ+ fosse intrinsecamente politica.

Nel primo The Last of Us, uscito per la console PlayStation 3 nel 2013, interpretiamo Joel e, in compagnia di una ragazzina chiamata Ellie, cerchiamo di metterci in salvo in mezzo alla solita epidemia apocalittica zombie (stavolta provocata da un fungo parassita). Nell’espansione del videogioco, intitolata Left Behind, seguiamo invece Ellie prima dell’incontro con Joel, e scopriamo che la ragazza è omosessuale, come lo sarà anche nella serie che HBO vuole trarre dal videogioco e in The Last of Us 2 (incentrato proprio su Ellie). Uno dei trailer del videogioco si incentra proprio sul bacio tra Ellie e un’altra sopravvissuta, Dina.

Dopo la prima data di uscita annunciata, Sony ne ha rinviato l’uscita, poi l’ha rimandata ancora (senza specificare una nuova data) a causa della pandemia di COVID-19, perché temeva di non riuscire a distribuire abbastanza copie fisiche del videogioco nel mondo per quella data. Anche se il videogioco si sta spostando verso una distribuzione solo digitale, grandi opere come The Last of Us 2 vendono al lancio ancora una quantità importante di copie (anche più della metà) in formato fisico, e sono sostanzialmente il motivo per cui esistono ancora negozi come GameStop, che guadagna soprattutto dalla rivendita dell’usato ma fa affidamente sui giochi nuovi per attirare pubblico.