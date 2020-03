Tifosi mostrano foto di un giocatore su Grindr: disgustoso outing e gli effetti che causa

Tutti dovremmo sapere l’enorme differenza che c’è dietro i termini “coming out“ e “outing”, che non sono affatto dei sinonimi. Nonostante se ne parli spesso, molti giornali li confondono continuamente, ignorando che se il primo significa letteralmente “uscire allo scoperto” (metaforicamente dall’armadio), il secondo è invece un termine negativo, utilizzato quando qualcuno svela l’orientamento di un’altra persona con il solo intento di screditarlo, che per svariate ragioni lo ha tenuto nascosto.

Un esempio, è quello accaduto pochi giorni fa alla Monmouth University nel New Jersey, durante una partita di basket. Certo, ci sono molti casi di outing, ma questo si è rivelato di cattivo gusto. I tifosi, durante la partita Monmouth-Siena, hanno alzato dei cartelli che ritraevano le foto di un giocatore del Siena. Quelle foto, però, erano state prese dal profilo Grindr del ragazzo.

Le reazioni all’outing

Il gesto di questi tifosi omofobi, che hanno fatto outing al ragazzo solo per screditarlo come giocatore, ha presto fatto il giro dei social. E non è stato accettato. Infatti, centinaia i commenti critici verso i tifosi del Monmouth, che ha spinto anche l’Università a indagare per molestie omofobe.

Dai social, gli utenti hanno commentato: