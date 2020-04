Tiger King, Joe Exotic intenta causa da 94 milioni di dollari perché a suo dire vittima di omofobia

Vi abbiamo già parlato di Tiger King, incredibile docu-serie Netflix che in America ha spopolato, superando persino Stranger Things nella prima settimana di visualizzazioni. Un crime di stampo documentaristico a dir poco incredibile sulla vita di Joseph Maldonado-Passage, “bifolco gay armato tra tigri e serpenti“, oggi in carcere con decine di accuse ma pronto a dar battaglia.

Joe Exotic ha infatti intentato una causa da 94 milioni di dollari, sostenendo di essere stato vittima di discriminazioni omofoba, in quanto omosessuale dichiarato. Exotic è passato all’attacco mentre scontava la sua pena detentiva di 22 anni per il tentato omicidio della sua acerrima nemica nel campo dei grandi felini, Carole Baskin. L’Associated Press riferisce che, tra le altre accuse, la causa afferma che Exotic sarebbe stato condannato “sulla base di testimonianze false”. Gli imputati sono lo United States Fish and Wildlife Service, il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti, l’assistente procuratore statunitense e diversi testimoni del caso.

Exotic afferma di essere stato perseguitato in quanto “maschio apertamente gay con la più grande collezione di tigri e incroci generici”. Peccato che l’omofobia sia una cosa seria, con la quale non si dovrebbe scherzare. Prima della sua condanna per omicidio, Joe Exotic ha acquisito notorietà come aspirante star della musica country e da reality show, vivendo in uno zoo privato in Oklahoma dove teneva centinaia di tigri da compagnia. Si è persino candidato da indipendente al ruolo di Presidente degli Stati Uniti d’America e di Governatorato dell’Oklahoma. Ha poi sposato due uomini contemporaneamente, con successivo terzo matrimonio.