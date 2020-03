Tom Annear, il calciatore etero che ha denunciato il tifoso omofobo

Tom Annear è un calciatore del Tavistock, in procinto di sposare l’amata entro fine 2020, che ha duramente reagito dinanzi alla gratuita omofobia di un tifoso. Nel corso di una partita giocata a Odd Down, nel Somerset, Tom è stato a lungo provocato dai tifosi avversari. Uno di questo, ridendo, gli ha urlato “scommetto che il tuo ragazzo è felice, a casa“.

Non l’avesse mai fatto. Annear ha riferito l’incidente all’arbitro e agli assistenti, e ha presentato una denuncia ufficiale alla Somerset Footballer Association (FA), chiedendo l’immediato daspo nei confronti del tifoso omofobo. “Mi ha fatto arrabbiare. È inaccettabile nei confronti di chiunque l’omofobia”, ha detto a Plymouth Live.

E il fatto che pensasse fosse divertente ha peggiorato la situazione. La mia fidanzata era lì, sugli spalti, e ha due fratelli gay, e non è stato bello vedere questa scena. Quella battuta sottintendeva che fosse brutto, essere gay, quando non è così. Questo tipo di abuso deve essere cancellato. È davvero importante denunciare questi casi. Non è necessario parlare con nessuno in quel modo. Nessuno se lo merita. Dobbiamo sensibilizzare l’opinione pubblica, ci devono essere più denunce.