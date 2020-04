Tommy Ferris, è virale il nipote che in isolamento fa coming out con la nonna 81enne

Tommy Ferris, 31enne omosessuale di Yate, nel Gloucestershire, è diventato virale nel Regno Unito grazie alla BBC, che ha raccontato agli inglesi il suo particolare isolamento da Coronavirus. Insieme all’amata nonna 81enne, Nana Jean, rimorchiata con il tosaerba sulla sua sedia a rotelle.

Tommy, nell’accudire la nonnina che soffre di demenza e in quanto anziana sicuramente più vulnerabile al Covid-19, rispetta le regole da distanziamento sociale che il premier Boris Johnson fino a due settimane fa derideva, provando a non far mai annoiare l’amata Nana. Nella clip mandata in onda dalla BBC la nonnina balla “I Just Want To Dance With You” di George Strait, prima di darsi al vino bianco da trangugiare nel corso di un falò. Tra un pasto e l’altro, Tommy ha dovuto anche ricordare all’anziana per quale motivo non sposerà mai una donna.

Potrei rendere felici molte donne. Ma non ne sposerò mai una.

“Perchè no?”, gli chiede Nana. “Perché sono gay”, risponde Tommy, aggiungendo: “Siamo esattamente uguali a tutti gli altri. Solo che ci innamoriamo di persone che hanno la stessa cosa che abbiamo anche noi nei pantaloni”. E qui nonna Jean si è fatta una ricca e sana risata. Tommy si è reso conto come questo isolamento obbligato da Covid-19 gli abbia fatto capire quanto poco tempo aveva trascorso con la nonna, negli ultimi anni, e come questo averla ritrovata abbia fatto bene ad entrambi.