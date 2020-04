TransparentRainbowChallenge, una challenge per la giornata contro l’omobistransfobia

Il prossimo 17 maggio si celebrerà la giornata internazionale contro l’omo-bi-transfobia, e per l’occasione l’Associazione Culturale Transparent, vincitrice del Bando Pin – Pugliesi Innovativi, ha deciso lanciare una Drawing Challenge dal titolo #TransparentRainbowChallenge.

L’idea è quella di ripercorrere in tre settimane alcune delle tappe e dei temi della cultura LGBTQI*, in altre parole, della multi faccettata identità arcobaleno. Si parte lunedì 27 aprile con il tema-stimolo “Stonewall Riots” e si arriverà al 17 maggio, con “love for me is…”, passando per icone come Milk, Haring, Mieli a temi quali la forza politica del corpo, l’omogenitorialità, l’identità Queer, il Pride, il Coming Out; nonché argomenti di vita quotidiana come le serie lgbt preferite, la prima cotta, il sesso, le icone musicali.

La Transparent Rainbow Challenge – progettata da Mario De Cillis, Luigi Lioce e Gianluca Rollo – ha l’ambizione di essere una proposta culturale per condividere, attraverso il disegno e l’arte figurativa in genere, il proprio punto di vista, le proprie riflessioni, le proprie esperienze e farle dialogare con quelle altrui, in una contaminazione artistica che possa arricchire ed emozionare i partecipanti, permettendo di scoprire non solo qualcosa in più della cultura arcobaleno ma anche aspetti di sé stessi sui i quali non ci si era soffermati prima.

Se siete eccellenti ritrattiste e ritrattisti con i cassetti pieni di colori e pennelli, o se non disegnate dalle scuole medie durante l’ora di educazione tecnica e avete solo pennarelli mezzi scarichi, è questo il momento per mettersi in gioco: basta una matita, una penna, e tutto il vostro mondo.

L’invito dell’associazione è di condividere i disegni utilizzando i propri canali social con l’hashtag #TransparentRainbowChallenge: a fine percorso Transparent creerà una gallery virtuale. A seguire i primi disegni!