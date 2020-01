Triangolo amoroso e gelosia: le domande dalla community di Gay.it

Nuova puntata come sempre proveniente dalla community di Gay.it. Marco ci racconta il suo problema: un triangolo amoroso. Marco ha conosciuto un uomo, il quale è sposato con una donna e con figli a carico. Come può gestire questa relazione, se quest’uomo a sua volta esce con altri?

Ciao sono Marco, ho 38 anni, da circa 7 mesi frequento un uomo sposato, maturo, con figli. Gli ho detto che lo amo, che sono pazzo d’amore, lui ne è felice… ci siamo conosciuti su un sito di incontri, che lui continua a frequentare assiduamente nonostante io gli faccia notare che la cosa non mi piaccia, lui dice che lo fa per svago, per rilassarsi, per fare lo scemo. L’altro giorno però un mio conoscente gli ha chiesto un appuntamento, di sesso, lui ha accettato.

L’ho chiamato e gli ho chiesto dove stesse andando, mi ha risposto da un cliente. L’ho richiamato e gli ho detto che poteva evitare perché non avrebbe trovato nessuno.

Mi ha spezzato il cuore. Non sono la moglie, non c’è bisogna di mentirmi, basta dirmi che non gli basto che ha bisogno di altro svago… non sarei il tipo, non accetterei ma almeno sarebbe stato corretto e sincero. Si è arrabbiato lui, mi ha lasciato. Esiste la fedeltà tra una coppia gay? Sono io che ho idea che possa esistere? C’è qualcuno che la pensa come me? O sono io che sbaglio, che sono in errore. Ho pianto e mi son disperato per 2 ore, l’ho chiamato ininterrottamente, messaggiato, cercato.