12enne gay si suicida causa bullismo omofobo, la madre: “La scuola sapeva ma non ha fatto nulla”

Tristan Peterson era uno studente della Woodruff Middle School nel distretto scolastico di Upper Deerfield, nel New Jersey. 12 anni appena, Tristan si è suicidato nel dicembre del 2017, perché esausto dal continuo bullismo omofobo. L’adolescente aveva fatto coming out a inizio annio quando era ancora alle elementari, in un’altra scuola ma la reazione dei compagni fu crudele.

Secondo quanto trapelato, Tristan fu vittima di molestie continue, con i responsabili scolastici di entrambi gli istituti a conoscenza del quotidiano bullismo dei compagni. Marcy Peterson, madre del giovane, ha rivelato di aver contattato la scuola almeno quattro volte, in quel maledetto 2017, a partire dal mese di settembre, proprio per denunciare il ripetuto bullismo di cui era vittima il figlio. Ma non ha mai ricevuto risposta.

L’ultima mail inviata alla scuola era datata 29 novembre 2017. Quel giorno Tristan venne “specificamente sottoposto alle minacce di un altro studente o studenti della Woodruff School, in relazione al suo orientamento sessuale, come testimoniato da un membro dello staff presso la Woodruff School“. Quello era un mercoledì. Quattro giorni dopo, la domenica successiva, Tristan si è suicidato.

La causa intentata dalla madre accusa la Woodruff Middle School e l’Upper Deerfield School District di morte e abbandono. Accusa anche la scuola di violazione delle leggi di non discriminazione LGBTQ +, non avendo protetto Tristan dagli abusi che ha presumibilmente subito. Il distretto scolastico non ha commentato il caso di Tristan o le loro politiche sul bullismo, trincerandosi dietro lo scudo del contenzioso pendente.