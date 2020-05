Trovati i cadaveri della coppia lesbica scomparsa un mese fa, ma il giallo rimane

Era una delle possibilità sul tavolo. A un mese dalla scomparsa, la Polizia ha infine ritrovato le due ragazze senza vita, a bordo dell’auto di proprietà che avevano utilizzato per andarsene. Era il 15 aprile quando la coppia lesbica fu vista per l’ultima volta, mentre se ne andavano in auto dal loro appartamento, a Wilmington, nella Carolina del Nord . Il cellulare di Paige era stato lasciato a casa, così come il cane che avevano preso.

Stephanie Mayorga, di 27 anni, e Paige Escalera, 25 anni, sono state ritrovate lunedì, dopo che la Polizia brancolava nel buio. Non un indizio, un messaggio, una ripresa di qualche telecamere. Sembravano svanite nel nulla.

Un incidente la causa della scomparsa della coppia lesbica

La Polizia ha rintracciato la Dodge Dart guidata da Page in una zona boschiva, quasi nascosta tra gli alberi della Marina Watermark. Si presume che sia uscita di strada, dopo un incidente avvenuto ad altissima velocità. Non è certo però che i due corpi siano delle due ragazze, poiché si ritrovano in un avanzata stato di decomposizione.

E’ già stata disposta l’autopsia, ma il fatto che i corpi siano di sesso femminile e che l’auto sia quella intestata a una di loro, l’opzione più plausibile è che abbiano fatto un incidente. Caduta e nascosta dalla vegetazione, l’auto è rimasta lì dal 15 aprile.