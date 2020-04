Tunisia, riconosciuto il primo matrimonio gay: è il primo caso nel mondo arabo

Un Ramadam storico quello vissuto in Tunisia. Secondo quanto riportato dall’associazione Shams per la depenalizzazione dell’omosessualità, in Tunisia sarebbe stato riconosciuto il primo matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Il primo matrimonio egualitario riconosciuto in tutto il mondo arabo. Piene di stupore le parole del presidente dell’associazione, l’avvocato Mounir Baatour.

Il contratto di matrimonio tra un cittadino francese e un tunisino, sottoscritto in Francia, è stato riconosciuto in Tunisia ed annotato nell’atto di nascita dell’anagrafe tunisina. Un fatto che va nella giusta direzione di stabilire il principio del libero arbitrio dell’individuo e il principio di uguaglianza e non discriminazione.

Si tratterebbe di un 26enne tunisino e di un 31enne francese, che ora andranno a vivere in Francia. Una prima volta storica, come detto, anche perché in Tunisia le persone LGBT sono ancora legalmente perseguitate e l’omosessualità è ancora oggi illegale, con una pena che va fino a 3 anni di reclusione. Le associazioni per i diritti umani premono da tempo affinchè questo reato (che rientra nell’articolo 230 del codice penale del 1913, ampiamente modificato nel 1964) venga definitivamente cancellato.