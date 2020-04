Turchia, ‘Omosessualità causa malattia’: le parole dell’imam sostenuto da Erdogan

Ali Erbas è la massima carica islamica della Turchia. E’ anche il capo del dipartimento per gli Affari religiosi (Diyanet). Nei giorni scorsi, con la benedizione di Erdogan durante un sermone per l’inizio del Ramadam, l’Imam ha spiegato:

L’islam condanna l’omosessualità perché causa malattie e un decadimento della discendenza.

Ma non solo, perché ha poi nominato HIV e adulterio, identificandoli come causa proprio degli omosessuali. Naturalmente, un paese omofobo come la Turchia non ha potuto che appoggiare le parole della massima carica spirituale, compreso il presidente Erdogan.

Le parole dell’imam fanno il giro della Turchia

Non è raro sentire dichiarazioni omofobe da esponenti religiosi, in particolare nei Paesi a maggioranza musulmana. Ma le parole di Ali Erbas hanno sollevato un mare di critiche. La dichiarazione ha fatto il giro di tutto il Paese, scatenando polemiche soprattutto nelle zone laiche della Turchia.

Le associazioni LGBT sono furiose accusando l’uomo di discriminazione, mentre l’ordine degli avvocati ha parlato di parole che istigano all’odio.

La posizione del presidente Erdogan

E ad ampliare la bufera ci ha pensato anche il presidente turco Erdogan, addirittura in diretta TV. Erdogan si è pubblicamente schierato dalla parte dell’imam, supportando e appoggiando la sua dichiarazione. Pr farlo, ha approfittato di un discorso che ha fatto alla nazione come aggiornamento sul Coronavirus.