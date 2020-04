Turkmenistan, picchiato dalla polizia solo perché gay e sieropositivo

La polizia ha quindi costretto Maksat a firmare dei documenti dove ammetteva di essere gay. Lasciato andare, e in attesa dell’eventuale processo, il giovane è scappato nuovamente in Russia, dove un amico lo ha aiutato a contattare un’organizzazione per i diritti LGBT +. Successivamente, grazie a questa organizzazione, è riuscito a chiedere asilo in un Paese europeo al momento taciuto per sicurezza. Ma Maksat teme che non potrà mai tornare a casa per vedere i suoi genitori, così come ha il terrore che loro scoprano la sua omosessualità, portando così “vergogna” su tutta la famiglia.

La vita in Turkmenistan è praticamente impossibile per i membri della comunità LGBT +. Gay e bisessuali rischiano fino a due anni di carcere solo per aver osato amare persone dello stesso sesso.