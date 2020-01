Ucciso la vigilia di Natale da un uomo conosciuto su Grindr

Vigilia di Natale nel sangue in Michigan, a causa dell’assassinio di Kevin Bacon, 25enne omonimo del divo americano ucciso da un uomo conosciuto su Grindr. Il 50enne Mark Latunski è stato accusato di averlo ammazzato e mutilato.

Secondo i documenti del tribunale, alle ore 17:00 della vigilia di Natale il truccatore Bacon aveva detto alla sua migliore amica e coinquilina Michelle Myers che stava uscendo per incontrare un uomo, conosciuto per l’appunto tramite app. Un messaggio inviato poco più tardi l’aveva informata che si stava divertendo e che forse non sarebbe tornato per la notte. L’allarme è scattato quando la famiglia si è preoccupata, vista l’assenza inattesa per la vigilia di Natale. L’auto, i vestiti, il telefono e il portafoglio di Bacon sono stati successivamente trovati abbandonati dalla polizia, mentre il suo corpo mutilato è stato rinvenuto 3 giorni dopo, il 28 dicembre.

Latunski è ora in attesa di processo. Se dichiarato colpevole, rischia l’ergastolo. Jeffree Star, celebre youtuber, ha donato 20.000 dollari tramite crowdfunder per pagare i costi del funerale. Anche il divo Kevin Bacon, che non è in alcun modo parente del 25enne, ha voluto pubblicamente fare le condoglianze alla famiglia.