Ucraina, città di Rivne vieta il Pride: “è una minaccia per l’istituzione della famiglia”

Il Consiglio comunale di Rivne, città dell’Ucraina occidentale, ha vietato agli attivisti LGBTQ di tenere un Pride previsto per domani, primo giorno del 2020. La mozione è stata approvata senza opposizione. Radio Free Europe riferisce che 36 deputati locali hanno votato a favore del divieto, con due astenuti e nessun voto contrario.

Accolta la proposta di “vietare la propaganda di vari tipi di comportamenti sessuali devianti nella città di Rivne, anche sotto forma di cosiddette “marce dell’uguaglianza”, “sfilate dell’orgoglio”, “festival della cultura queer” e così via, tenuti in luoghi di svago di massa per famiglie con bambini“. Oleh Karpyak, esponente dell’estrema destra, ha citato il codice della famiglia dell’Ucraina come motivo del divieto.

Il Codice della famiglia dell’Ucraina regolamenta i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, tra genitori e figli, tra adottanti e adottato, tra il padre e la madre del minore per ciò che riguarda la sua educazione, crescita, sostentamento, sottolineando come la famiglia sia “creata sulla base del matrimonio, della linea di sangue condivisa, dell’adozione, nonché per altri motivi non proibiti dalla legge e non contrari ai principi morali della società“.

Altri a favore del divieto hanno sostenuto che i Pride e altri eventi LGBTQ rappresenterebbero “una minaccia per l’istituzione della famiglia, includendo elementi di natura sessuale o erotica”.