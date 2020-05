Uganda, dopo 50 giorni di torture e violenze i 19 detenuti LGBT sono stati rilasciati

I 50 giorni di prigionia e tortura si sono conclusi ieri, quando un tribunale dell’Uganda ha deciso di rilasciare 19 omosessuali. Il pubblico ministero che aveva formalizzato le accuse ha ritirato la denuncia, a seguito della pressione da parte delle associazioni LGBT di mezzo mondo.

Un arresto illegale, senza reali prove o indizi che potessero identificare la custodia cautelare come legittima. Le vittime si trovavano in una sede della fondazione “Children of the Sun“, dove tutti e 19 lavoravano, che accoglie i senzatetto LGBT. Il 29 marzo la Polizia ha fatto irruzione, arrestandoli per “un atto negligente che potrebbe diffondere l’infezione da malattia e disobbedienza a ordini legittimi”. Anche il sindaco, dopo l’arresto, aveva attaccato il gruppo LGBT, definendoli come degli untori.

Una voltati portati in cella, non hanno potuto chiamare un avvocato per difendersi, sono stati interrogati, frustati senza ragione, senza dare altre informazioni, né a loro né ai familiari e associazioni.

In Uganda, la Polizia sfrutta il virus per colpire le minoranze sessuali

Che con questa arresto la Polizia volesse colpire la comunità LGBT era chiaro fin da subito. Infatti, le restrizioni imposte per il Coronavirus vietavano gli assembramenti solo nei luoghi pubblici, ma non era valido per i rifugi. in conclusione, l’arresto era illegale poiché non esisteva alcun tipo di reato.