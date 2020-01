Regno Unito, prima unione civile eterosessuale. La precisazione di Ivan Scalfarotto su quelle italiane

Come in Italia, anche in Gran Bretagna le unioni civili erano possibili solo per le coppie dello stesso sesso. Ma ad essere precisi, in Gran Bretagna questo dettaglio è stato eliminato nel 2018, e dal 31 dicembre 2019, dopo la modifica della normativa da parte dell’allora primo ministro britannico Theresa May, è entrato in vigore.

A portare avanti la battaglia per ottenere le unioni civili per tutti sono stati Rebecca Steinfeld e Charles Keidan, coppia eterosessuale. Come riporta il The Guardian, con la loro petizione “Unioni civili per tutti“, hanno ottenuto una modifica alla legge, che include in questo modo anche le coppie etero. E il 31 dicembre (prima data utile per celebrare le nozze) hanno deciso di fare il grade passo.

La battaglia di Rebecca e Charles inizia nel 2014, a nove anni dall’approvazione della legge. Rivolgendosi alla Corte Suprema, avevano ottenuto ragione e Theresa May si era impegnata a procedere alla modifica. Naturalmente, la decisione della Corte non interessa solamente Rebecca e Charles. Nel 2020, si stima che saranno 84.000 le coppie etero che celebreranno la loro unione civile. Dal 2013, comunque, è in vigore il matrimonio egualitario.

L’unione civile in Italia

L’unione civile in Italia è un diritto riservato esclusivamente alle coppie omosessuali. Ma questo non significa certamente che si tratti di un ‘privilegio a favore delle coppie gay e lesbiche‘, bensì del ‘gradino iniziale della rimozione di una discriminazione’, come sottolineato dal deputato Ivan Scalfarotto, che ha così voluto replicare ad un articolo ad hoc pubblicato ieri sulle pagine de La Stampa.