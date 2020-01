Ultrà, militanti di Blocco Studentesco e CasaPound: l’identikit degli aggressori omofobi di Santa Cesarea Terme

La notizia della brutale aggressione omofoba avvenuta il 10 agosto a Santa Cesarea Terme ha dimostrato ancora una volta quanto la comunità LGBT sia in pericolo in Italia. Se in questo caso non è ancora chiaro (o non è stato reso pubblico) come si sia arrivati alla violenza, i filmati delle videocamere e le testimonianze confermano come i 4 ragazzi milanesi e uno salentino si siano accaniti contro il 43enne gay. Le offese dirette alla vittima, poi, hanno inequivocabilmente accertato che si trattava di un’aggressione di chiaro stampo omofobo.

Ma mentre la notizia si diffonde a livello nazionale e associazioni e politici chiedono a gran voce l’intervento dello Stato e l’approvazione di una legge contro l’omofobia, spunta anche l’identikit degli aggressori. I quattro ragazzi milanesi, 20enni, provengono tutti da buone e “rispettabili” famiglie, come già si sapeva. Per due di loro, inoltre, si delinea un chiaro interesse nei confronti della politica, tra le fila dell’ultra destra.

Il 20enne tra Blocco Studentesco e CasaPound che aggredì un uomo gay a Santa Cesarea Terme

I responsabili dell’aggressione a Santa Cesarea Terme, come riporta il Corriere, sono: Bruno Furiosi, Stefano D’Angelo, Christian Binelli e Riccardo De Feo.

Il più giovane del branco si chiama Bruno Furiosi. Ha iniziato la sua “carriera politica” già al liceo, e ha continuato la sua scalata all’università Cattolica di Milano. Proprio qui, lo scorso anno si è candidato con la lista “Sturm und drang – Studenti identitari“. E’ poi responsabile locale di Blocco Studentesco, associazione di estrema destra legata a CasaPound che si definisce “d’ispirazione neofascista“.