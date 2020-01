Due uomini cacciati da un ristorante perché ballano insieme

Si può avere paura di due uomini che ballano? Due uomini sono stati infatti cacciati dal Gyros Sample Bar di Orocovis, Portorico, solo e soltanto perché stavano ballando insieme, abbracciati. Un dipendente del locale, dopo averli visti danzare, li ha apostrofati con un “gli eterosessuali sanno ballare, non le coppie di uomini”. Uno dei due era omosessuale.

“Questo posto è molto omofobo. Sono appena stato cacciato per aver ballato con qualcuno che non era nemmeno il mio ragazzo”, ha scritto Trey May su Twitter dopo l’incidente. Successivamente un reporter della CBS, David Begnaud, ha pubblicato il video del ballo sui social. Nulla di volgare, di eclatante, di increscioso. Semplicemente due uomini che ballano.

Dopo la cacciata dal locale, Begnaud ha parlato con i rappresentanti del ristorante, che hanno provato a minimizzare quanto accaduto parlando di un malinteso. Secondo loro, agli uomini sarebbe stato chiesto di fumare la sigaretta elettronica all’esterno del locale. Peccato che i due uomini neghino di aver mai sentito rimostranze legate al fumo, confermando invece i commenti omofobici. A questo punto, dopo 24 ore di polemiche social, il ristorante ha ufficialmente chiesto scusa.

“We apologize profusely” says an official with ‘Gryros’ bar in Orocovis, Puerto Rico; the apology comes after a gay couple says they were told to leave b/c 2 men were dancing together.

Luis Santiago-Rivera alleges a bar employee said: “Heterosexuals can dance not men with men” pic.twitter.com/m0F0E41QQt

— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 30, 2019