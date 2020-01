Uomo etero si domanda: “l’allattamento al seno renderà lesbica mia figlia?”

Arriva da Yahoo Answers l’ultima folle domanda di un papà eterosessuale, evidentemente segnato dall’ignoranza e dal bigottismo nei confronti dell’omosessualità.

L’uomo, infatti, ha chiesto ad altri utenti se l’allattamento di sua figlia, appena nata, possa essere considerato “un atto di lesbismo”. Succhiare un seno, si è domandato questo neo papà, potrebbe ‘trasformare’ la neonata in una futura lesbica? Quesiti talmente ridicoli da strappare un amaro sorriso, ma in realtà figli di una scarsa conoscenza dell’argomento da far venire i brividi. Perché certi soggetti vanno ad influire sul quotidiano di tot persone, votano, scendono in piazza, educano adolescenti che un giorno diverranno adulti.

Neanche a dirlo, decine di commenti sono piovuti a pioggia, con l’uomo entrato anche nello specifico. Perché se con il primo figlio, maschio, il problema dell’allattamento non se l’era proprio posto, il tarlo dato dalla femminuccia ha iniziato a scavarlo dentro.

Sono passate circa due settimane e non riesco a liberarmi di questa sensazione che si rivelerà lesbica. Succhia davvero le tette di mia moglie molto più del mio ragazzo quando era bambino. Sembra proprio che le piaccia, e non posso fare a meno di chiedermi se è così che sono fatte le lesbiche? Dovrei incazzarmi con mia moglie per quel che sta facendo a mia figlia”?

“No, diventerà lesbica perché questo sarà il suo principale esempio di come sono gli uomini”, gli ha risposto ironicamente un utente. “Sarà sicuramente una lesbica. Tutte le bambine prima dell’avvento del latte in polvere sono poi diventate lesbiche. È un fatto”, ha proseguito un altro. Ma lui, il papà del giorno, noncurante ha proseguito: “mi piacerebbe sentire le risposte di alcune lesbiche, se anche loro sono state allattate al seno”. No, non è Lercio.