Venezia, pensano sia gay e pestano uno studente dell’Accademia

Non solo Roma, come scritto poche ore fa. Anche a Venezia c’è stata l’ennesima aggressione a tinte omofobe di un 2019 drammaticamente violento. Come riportato da Vera Mantengoli per NuovaVenezia, un giovane studente dell’Accademia è stato selvaggiamente picchiato nella giornata di ieri, in Campo San Barnaba, da due quarantenni veneziani.

Il giovane, eterosessuale e appena uscito da una gelateria, era sul posto in attesa della fidanzata. Improvvisamente, i due uomini a lui sconosciuti l’hanno aggredito, ricoprendolo di insulti omofobi. A salvarlo i passanti, presenti al momento dello scontro, che l’hanno diviso dai due assalitori, poi fuggiti. “Siamo rimasti sconvolti dalla scena. Il vero presidio sono i cittadini che sono intervenuti subito”, ha confessato un architetto.

Poco prima dell’assalto al giovane, i due delinquenti sono entrati in un negozio vicino minacciando il proprietario. Cacciati in strada, ed evidentemente poco lucidi, se la sono presa con il povero ragazzo dai capelli lunghi, colpendolo talmente forte da lasciare degli schizzi di sangue sulle vetrina di un negozio vicino al punto dell’aggressione. Il ragazzo avrebbe deciso di non sporgere denuncia.