Via il segreto pontifico sugli abusi: svolta epocale contro la pedofilia in Vaticano

Per non parlare dal lato del mondo LGBT. I continui abusi hanno causato non pochi problemi in Vaticano, e non solo da preti e seminaristi, poiché le denunce coinvolgono anche cardinali, come è stato per George Pell. Era stato lui a confermare che l’omosessualità esiste, ma che è un “attività sbagliata e crediamo che per il bene della società non dovrebbe essere incoraggiata“. Mentre dipingeva l’omosessualità come “rischio per la salute molto più grande del fumo“, il cardinale da febbraio di quest’anno è a processo con cinque capi d’accusa, tra cui stupro e sesso orale con due minorenni sotto i 13 anni per un totale di 50 anni di reclusione. In tutto questo, il Vaticano era rimasto in silenzio.

L’ex cardinale Pell è solo uno dei tanti casi di abusi su minori. Tanti casi che ora, forse, otterranno giustizia.