I videogiochi giapponesi cominciano a eliminare l’omofobia, ma solo in Occidente

La compagnia giapponese Atlus (parte di Sega, quella del Maga Drive) ha annunciato che nell’edizione occidentale della nuova versione del videogioco Persona 5 sarà modificata una scena dal contenuto omofobo precedentemente presente nell’opera.

Ari Advincula, responsabile della comunicazione per Atlus, ha dichiarato al sito specializzato in videogiochi IGN che il testo della scena sarà modificato in modo che i personaggi omosessuali non siano più rappresentati in modo negativo. Anche il responsabile del progetto Yu Namba ha parlato di queste modifiche, in questo caso al sito di informazione videoludica Gamespot.

“Come responsabile della localizzazione” ha dichiarato Namba “non posso davvero modificare molto di quello che già è nel gioco. Ma la nostra squadra ha pensato che fosse una situazione piuttosto strana quando ha dovuto localizzarla. E con l’uscita di Royal [la nuova versione di Persona 5, rilasciata in Giappone nel 2019 ma non ancora arrivata in Occidente], eravamo decisi a vedere se fosse possibile risolvere il problema, almeno nella localizzazione. Abbiamo dovuto parlare con il dipartimento che si occupa della produzione, con il marketing, capire cosa ne pensavano di questo cambiamento, cosa ne avrebbe pensato il pubblico, cosa ne avrebbe pensato la compagnia, se fosse ok…”

A un certo punto di Persona 5 il protagonista e il suo miglior amico Ryuji vengono avvicinati, senza motivo e senza alcuna conseguenza a livello di trama, da due uomini gay. Il gioco mostra Ryuji, che è un ragazzino del liceo, terrorizzato di fronte alle pesanti, esplicite e indesiderate avances dei due uomini, e la scena ha soprattutto lo scopo di ridicolizzare l’omosessualità (nel video qua sotto potete vederla nell’adattamento a cartoni animati di Persona 5). È una rappresentazione dell’omosessualità tipica dell’arte commerciale giapponese: uomini adulti, vestiti in modi almeno eccentrici, ci provano con ragazzini molto più giovani ed esplicitamente non interessati a loro. Posso poi incontrare nuovamente i due personaggi durante una gita alle Hawaii, e anche questa scena ripropone gli stessi stereotipi. L’omosessualità è paurosa e ridicola, secondo gli sviluppatori del videogioco. Entrambe le scene saranno però modificate nella nuova versione occidentale di Persona 5.