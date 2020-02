Vladimir Putin promette: “Finchè ci sarò io, in Russia il matrimonio gay NON sarà mai legale”

Oggi 67enne, Vladimir Putin è da oltre 20 anni il padre padrone della Russia. Capo dello Stato dal 21 dicembre del 1999 al 2008, poi Primo Ministro e successivamente nuovamente presidente della Russia per una terza e una quarta volta. Da sempre orgogliosamente omofobo, tanto dall’aver ideato la tristemente nota legge contro la ‘propaganda gay’, che di fatto vieta qualsiasi manifestazione LGBT sul suolo nazionale e qualsiasi rappresentazione LGBT a livello mediatico, Putin dovrebbe abbandonare l’attuale incarico nel 2024.

Nell’attesa, come riportato da Reuters, nel corso di un incontro con la commissione statale per discutere di eventuali modifiche alla costituzione della Russia, Putin ha ipotizzato un divieto costituzionale al matrimonio egualitario. “Dobbiamo solo pensare a quali frasi inserire e dove farlo”, ha precisato Vladimir, avallando l’ipotesi di un’aggiunta all’attuale definizione di matrimonio, in modo da ancorarla definitivamente a “uomo e donna”. Non contento, ha poi assicurato: “Per quanto riguarda la dicitura “genitore numero 1” e “genitore 2”, ne ho già parlato pubblicamente e lo ripeto di nuovo: finché sono presidente, non accadrà mai. Ci saranno sempre papà e mamma“. Parole che faranno felici i nostri Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Da 7 anni a questa parte la legge sulla “propaganda gay” ha scatenato un fiume di omofobia in tutta la Russia, con film censurati, spot cestinati, denunce, minacce, pestaggi, Pride negati, siti chiusi. Nel dicembre scorso una ragazza russa, Ekaterina Lyskh, è stata ricoverata in ospedale dopo un pestaggio omofobo portato a termine da sette uomini. Un sito Web a tema Saw ha invece incoraggiato gli omofobi a commettere atti violenti contro la comunità LGBTQ. Tutto questo senza dimenticare Yelena Grigoryeva, attivista LGBT assassinata nel luglio scorso.