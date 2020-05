Alessandro Zan a Gay.it: “La legge contro l’Omofobia prevede finanziamenti per case rifugio”, la video intervista

“Questa deve essere l’ultima giornata mondiale contro l’omobitransfobia senza una legge in Italia. Lo dico come imperativo“, ha rimarcato Zan, dando indirettamente delle tempistiche che tutti noi, emergenza Coronavirus permettendo, ci auguriamo possano essere rispettate. “Il Parlamento deve fare in fretta. Dobbiamo dare al Paese una legge di civiltà, che tuteli in particolare il futuro delle nuove generazioni”. “Una volta finite le audizioni, prima della presentazione del testo base vorrò incontrare le associazioni proprio per mostrare loro il lavoro fatto dai parlamentari dei partiti di maggioranza, proprio per avere un loro feedback e arrivare in aula“.

L’impressione è che non si possa nè debba perdere il treno di questo Governo, che ha una maggioranza favorevole ad una legge contro l’OmoBiTransfobia, senza dimenticare tutte quelle urgenze legate alla nostra comunità ancora in stallo. Dalle famiglie arcobaleno, completamente dimenticate dalla politica nazionale, alle pericolosissime terapie di conversione da vietare, fino a quel matrimonio egualitario che rimane obiettivo finale da abbracciare chissà quando. Tutti temi trattati nella nostra intervista, da rivedere nel video in testa al post.