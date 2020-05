L’amore vincerà sull’omotransfobia – VIDEO

Giovedì 21 maggio riprenderanno i lavori in Commissione Giustizia alla Camera sulla proposta di legge contro l'OmoTransfobia. Ne abbiamo parlato in diretta social con il relatore Alessandro Zan.

Lovers e Festival Mix Milano insieme contro l’OmoTransFobia: domenica di film LGBT gratis sul web

Domenica di alleanza cinematografica per il Lovers di Torino e il Festival Mix di Milano. Dopo Tremots, on line gratuitamente anche Drive me home e Come non detto.