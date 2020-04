Il coro gay di San Francisco canta per la prima volta dall’isolamento, il bellissimo video

Il Coro gay di San Francisco è ovviamente in isolamento, come tutti noi, per la prima volta nella sua Storia. Tutti i suoi mebri sono nelle rispettive case, ma neanche ai tempi del Covid-19 si sono negati un’emozionante esibizione, virtualmente uniti grazie alla tecnologia.

Oltre 150 membri hanno sapientemente unito “True Colours” di Cyndi Lauper e “Brave” di Sara Bareilles, dando vita ad un’esibizione fantastica. La prima storica esibizione virtuale del SFGMC, “dedicata ai primi soccorritori e agli operatori sanitari “in prima linea contro il COVID-19. Siete i nostri eroi”, hanno rimarcato gli organizzatori.

Il coro gay di San Francisco non è un coro qualsiasi, essendo il primo coro apertamente gay al mondo, nato nel lontanissimo 1978. Attualmente sono 300 i membri iscritti. A causa del Covid-10, il coro è stato costretto ad annullare qualsiasi esibizione pubblica almeno fino a giugno. Ma tramite social, fortunatamente, musica e voce possono continuare ad incontrarsi e ad ammaliarci. Sentire per credere.