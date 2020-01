Douwe Egberts, dolcissima storia d’amore lesbica nello spot del caffè olandese – video

Douwe Egberts, marchio di caffè nato nel 1753 nei Paesi Bassi, è diventato virale sui social grazie all’ultimo spot prodotto, che in 40 secondi appena snocciola una storia d’amore tra due ragazze adolescenti.

“Something to Share” il titolo dello spot, che prende vita con due giovani donne avvinghiate sul divano, intente a baciarsi. Ma un’auto arriva nel vialetto. Le ragazze fuggono al piano di sopra, mentre un padre di una delle due entra in casa. L’uomo e la figlia si guardano negli occhi, prima che lei si fiondi in camera sua. Ma lui le invia un sms, chiedendole di scendere per un caffè. Spaventata, la giovane si precipita in cucina con la fidanzatina, ma qui trova suo papà e tre tazze bollenti sul tavolo.

Su Twitter lo spot è stato visto da oltre 12 milioni di persone in meno di una settimana.