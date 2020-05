Milano Pride 2020 si farà ON LINE, è ufficiale

Nella serata di ieri, Giornata Mondiale contro l’OmoTransfobia, è arrivata l’ufficialità dello slittamento del tradizionale Milano Pride al 2021. Ma l’edizione del 2020 si farà, anche se in forma diversa. In un video social Daniele Gattano e Debora Villa hanno lanciato in tal senso uno slogan ad hoc: “il Milano Pride non si ferma!“. “Tantissimi eventi, rubriche, interviste, spettacoli, e tutto, qui, on line!“, hanno poi precisato i due comici

Nonostante l’inizio di questo 2020, la comunità LGBT+, ampia, colorata e libera, ha una particolarità che più di tutte la contraddistingue: la resilienza. Per questo abbiamo deciso di non fermarci e di far sentire insieme le nostre voci e il nostro orgoglio ONLINE!

Questo l’annuncio diffuso sui social dagli organizzatori, per un Global Pride (interamente on line) che diverrà realtà il 27 giugno prossimo, coinvolgendo centinaia di città, dall’America tutta all’Europa. A causa del Coronavirus oltre 400 Pride in tutto il mondo sono stati cancellati e/o rinviati. Ad oggi in Italia sono stati rinviati e/o cancellati i Pride di Piacenza, Roma, Parma, Brindisi, Bergamo, Torre Annunziata, Livorno, Torino, Perugia, Alessandria, Varese, Aversa e ora Milano. Ne rimangono ancora 16, tra quelli annunciati, in lista d’attesa.