New York Pride 2020, svelato il tema ufficiale – video

Dopo l’epocale World Pride del 2019, con milioni di persone tra le strade della Grande Mela per celebrare i 50 anni di Stonewall, New York ha presentato la campagna pubblicitaria del Pride 2020, che diverrà realtà il prossimo 28 giugno.

“Il futuro è….”, recita lo slogan, che si pone l’obiettivo di rappresentare le diversità della comunità LGBTQ, onorando al contempo l’individualità di ciascuno e le prospettive nei confronti del prossimo futuro.

Un Pride comprensivo di identità, etnia, età, corpi, linguaggi e credenze religiose, collegando storie del passato, presente e futuro. David A. Correa, direttore esecutivo ad interim del New York Pride, ha dichiarato: “Il tema di quest’anno riflette la natura resiliente degli storici attivisti LGBTQIA + che hanno combattuto per le nostre libertà, e il promettente futuro della nuova generazione, in grado di guidare la battaglia per l’uguaglianza. ”

La nuova campagna presenta oltre 15 voci appartenenti alla comunità LGBTQ, tra i quali il modello Ady Del Valle, l’attivista trans Ceyenne Doroshow, il designer non conformista di genere Stephon Mendoza, la drag queen Dylan Thomas, famiglie arcobaleno e tanti altri.

“Il successo della campagna dell’anno scorso è stato monumentale. L’identità visiva di quest’anno si basa su quel successo, continuando ad elevare voci e immagini dalla comunità LGBTQIA + da parte della comunità stessa“, ha affermato Eboni Munn, che guida la campagna.