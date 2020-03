Onda Pride 2020, Parma debutta con il suo primo storico Pride

Non solo Cuneo, di cui abbiamo parlato ieri. Un’altra città a fare il suo esordio assoluto nell’Onda Pride italiana del 2020 è Parma, “Capitale italiana della Cultura” per 12 mesi. Un primo Parma Pride che diverrà realtà il 13 giugno 2020.

“Quale migliore promessa può fare Parma?“, si domandano gli organizzatori. “Quale migliore buon proposito può seguire la nostra bellissima città se non quello di nutrire l’amore di tutt* in un anno che vede la città protagonista come “Capitale italiana della Cultura per il 2020”? Quale migliore città, se non Parma, può occuparsi di uno dei gesti primordiali delle relazioni di cura e di accudimento come nutrire l’amore di tutt*.? Deve essere Parma, punto di riferimento nazionale ed internazionale della gastronomia Italiana, a portare nel 2020 il messaggio più importante e straordinario di tutti“.

E Parma sarà, con uno slogan ad hoc.

Nutriamo l’amore soprattutto perché in questo periodo storico non si nutre più nulla di civile, empatico e democratico e allora si deve ripartire dalla rivoluzione più semplice di tutte: la CURA. Nutrire è il più naturale ed immediato gesto di cura che possa essere realizzato da qualunque forma di vita sulla terra; l’animale si prende cura del branco procacciando del cibo, i genitori di qualunque sesso e orientamento sessuale, come primo gesto d’amore per i loro figli li nutrono per poi renderli forti, sani ed indipendenti. Il Parma Pride 2020 vuole proprio partire dal gesto di cura più naturale e bello che si conosca: il nutrire con amore. Non utilizziamo a caso il termine “natura” ma vogliamo riappropriarci di una delle parole più inopportunamente usate in questi ultimi anni. L’amore è naturale, provare empatia per il prossimo, riconoscerne le sue diversità e diritti è, ancora prima che un gesto civico, un gesto di grande ed estrema naturalezza. Ripartiamo dalla cura, ripartiamo dall’ascolto, nutriamo le nostre diversità, i nostri amori ed i nostri liberi corpi autodeterminati.

13 giugno, tutti al Parma Pride.