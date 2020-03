Onda Pride 2020, Cuneo fa il suo esordio con il suo primo storico Pride

“(R)esistiamo, e con gratitudine e fermezza intendiamo percorrere tutti assieme una strada tracciata per noi da persone mai dimenticate. Per questo il punto di arrivo del corteo sarà il monumento alla Resistenza: il simbolo dell’inizio della nostra storia ma anche di un nuovo percorso che intendiamo imboccare tutti assieme. Per celebrare chi ha costruito l’Italia coraggiosa e generosa che ci rappresenta; per rinnovare il nostro impegno e la nostra appartenenza oltre all’inutile frastuono dei particolarismi e della paura, per far vedere a tutti il vero valore di una Provincia che non appare, ma è; per far fiorire nuove strade, nuovi futuri, nuove possibilità per tutte e tutti: (R)esistenza! – spiegano gli organizzatori – non chiediamo tutele per le minoranze ma ci impegnamo per creare percorsi comuni di inclusione che tengano conto dei contributi di tutta la società”.

(R)esistiamo, rimarcano dal Piemonte. In piena pandemia da Coronavirus, non si poteva scegliere slogan migliore. 6 giugno 2020, tutti a Cuneo.