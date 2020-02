“Sei affetto da froc*aggine? Ti ripariamo noi”, l’ironico spot di Paolo Camilli che denuncia l’omofobia

”Sei difettato? Ti ripariamo noi!”.

Paolo Camilli, attore nell’ultimo anno esploso in tv grazie ai programmi di Serena Dandini, ha realizzato un possibile spot in arrivo dal futuro, in cui si pubblicizzano ‘teorie riparative’, per guarire i propri pargoli dall’omosessualità.

Un promo ironico e irriverente, che in qualche modo va ad immaginare un domani segnato dall’omofobia che stiamo pericolosamente vivendo nel presente. Omofobia istituzionale, in alcuni casi, sdoganata da una politica complice e da media sempre più pericolosamente schierati.