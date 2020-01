Citofonare Salvini: Cathy La Torre intervista il giovane molestato dal leghista

La campagna elettorale in stile salviniano sta toccando sempre di più il fondo. Nei giorni scorsi, il leader della Lega ha seguito le indicazioni di una donna che l’ha portato davanti a un condominio, nel quartiere Pilastro di Bologna. Qui abita Yassin. Secondo la donna, la quale tiene a precisare essere una salviniana doc, Yassin è uno spacciatore. Naturalmente, Matteo Salvini non ci pensa due volte e va a citofonare. “Scusi, ma lei spaccia?”. Sappiamo tutti come è proseguito il caso, tra polemiche, applausi, meme sui social. E denunce.

E’ Cathy La Torre, avvocato e attivista LGBT, a raccontarci qualcosa di questo ragazzo. Yassin è un ragazzo di 17 anni. Vive con il padre e la madre. Tra cinque mesi avrà un bambino. Va a scuola, gioca a calcio. E non ha precedenti penali. Ma è tunisino. Quindi, ha la faccia da cattivo ragazzo, secondo la signora che vive nel quartiere e che ha dato nome e cognome della vittima del giorno ad uno sciacallo, davanti le telecamere per di più. Matteo Salvini poi non se ne è preoccupato, in diretta social ha citofonato, ha pronunciato il nome e il cognome, ha detto anche il piano e per non sbagliare anche il cognome della madre.