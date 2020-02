Sanremo 2020, Fiorello diventa Maria De Filippi – il video

Se nella serata si ieri si era presentato nei panni di Don Matteo, per la seconda serata del Festival di Sanremo Fiorello ha osato, tramutandosi in Maria De Filippi. D’altronde l’aveva promesso. “Se lo share supera il 50%, lo faccio”. E lo showman l’ha fatto, scendendo le scale in drag. Parrucca bionda, tacco, gonna scura e reggiseno imbottito.

Al telefono, in diretta tv, la vera Maria De Filippi, che l’ha chiamato per complimentarsi, cedendo ad un sublime lyp-sinc in prime time su Rai 1. Roba da far impallidire RuPaul Drag Race.